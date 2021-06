La Uefa avverte Juve, Real e Barcellona: "Lettere? Semplice prassi"

TORINO - "La Juve è stata ammessa alla prossima edizione della Champions League". Questa la notizia annunciata dalla Uefa nella serata di ieri attraverso una lettera diramata alla società bianconera, così come ai due club spagnoli Real Madrid e Barcellona. In realtà, secondo quanto riferito dal quotidiano AS, non ci sarebbe nessuna correlazione tra i documenti inviati dal massimo organo europeo del calcio ai "dissidenti" e il procedimento disciplinare nei loro confronti circa la creazione della Superlega. "Quelle lettere non sono altro che un documento amministrativo in risposta alla richiesta di essere nella competizione", avrebbero confermato fonti Uefa.