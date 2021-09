Lo Sheriff scippa la corona al Real Madrid: che festa sui social!

MADRID (SPAGNA) - A volte può succedere che Davide batta Golia. È proprio quello che è accaduto al Bernabeu nella sfida tra il Real Madrid - il club più titolato al mondo - e lo Sheriff Tiraspol - squadra moldava alla prima partecipazione alla fase a gironi della Champions League. Dopo aver battuto per 2-0 lo Shakhtar Donetsk al debutto, i ragazzi di Vernydub hanno firmato un'impresa storica superando per 2-1 i Blancos di Carlo Ancelotti. Festa grande al triplice fischio, prima in campo, poi negli spogliatoi e infine sui social. Lo Sheriff Tiraspol sui propri profili ufficiali, infatti, esulta modificando per una serata anche il proprio logo a cui viene aggiunta la corona simbolo dello stemma del Real Madrid. Poi poco spazio alle parole: "No comments". I moldavi nel prossimo turno faranno visita all'Inter, Inzaghi è avvisato.