Real Madrid-Inter, Ancelotti si sfoga: "Non devo dimostrare niente a nessuno"

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, alla vigilia del match contro l'Inter valido per l'ultimo turno della fase a gironi della Champions League, ha parlato dei prossimi obiettivi e delle ambizioni del club: "Non posso dire se il Real Madrid è favorito o meno ma può competere con tutte le squadre. Poi dobbiamo aspettare e vedere. Alla fine devi affrontare i migliori e questo accadrà se continueremo nella competizione. E' una partita che vogliamo giocare e vincere perché si gioca in casa, in Champions ed è bello. Raggiungere la finale di questa competizione è l'obiettivo", ha aggiunto, "Voglio dimostrare di poter fare un buon lavoro. Personalmente non devo dimostrare qualcosa a qualcuno. Penso di avere uno staff tecnico molto giovane e mi sento molto bene. Possiamo unire l'esperienza che ho con la loro voglia vincere", ha concluso.