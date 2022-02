Diretta Chelsea-Lille ore 21: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming

LONDRA - Il Lille per la seconda volta nella sua storia si gioca gli ottavi di Champions League e come in occasione della stagione 2006-07, quando venne eliminato dal Manchester United, affronta di nuovo una squadra inglese. Ai francesi, capaci di vincere il gruppo G mettendosi dietro Salisburgo, Siviglia e Wolfsburg, toccano i campioni in carica del Chelsea, arrivati invece secondi nel girone della Juve (H). "Abbiamo incontrato diverse difficoltà all’inizio della Champions, quando nessuno ci dava chance di passare il turno. Eppure siamo andati al di là di ogni aspettativa. Siamo sfavoriti, ma i miei giocatori sono ormai abituati a partite di questo livello: dobbiamo ricordarci come siamo arrivati fin qui, per riuscire ad esprimere tutto il nostro potenziale", ha caricaro il tecnico del Lille Gourvennec. Dall'altra parte Tuchel sente il peso di essere tra i favoriti anche quest'anno della vittoria finale e in più ha il caso Lukaku da gestire.