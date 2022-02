Villarreal-Juve 1-1: Vlahovic da record, ma non basta

Alla Juve non basta l'esordio in Champions con gol di Vlahovic per vincere sul campo del Villarreal (1-1). L'attaccante bagna il suo debutto nella competizione europea colpendo dopo appena 33 secondi, un record che aveva fatto pensare all'inizio di una serata perfetta per i bianconeri. Non lo è stata per colpa di un secondo tempo non all'altezza e soprattutto di una clamorosa dormita difensiva che ha permesso a Parejo di trovare il pari.

Vista l'abolizione della regola dei gol in trasferta, la Juve è costretta a vincere a Torino nel ritorno all'Allianz Stadium: la squadra vista nel primo tempo ha sicuramente tutte le possibilità di passare il turno.

Subito super Vlahovic Allegri schiera Alex Sandro con De Ligt al centro della difesa, a destra c'è Danilo mentre a sinistra De Sciglio. In avanti largo alla coppia Vlahovic-Morata. Emery punta sull'attacco Lo Celso-Danjuma.

Passano 33 secondi e la Juve è già davanti. I bianconeri recuperano palla a centrocampo, Danilo lancia in profondità per Vlahovic che addomestica il pallone e da posizione difficile gira di destro incrociando: nulla da fare per il portiere Rulli. Per alcuni minuti la reazione del Villarreal fa venire qualche brivido alla squadra di Allegri, ma poi la Juve prende le misure e rialza il baricentro. Nel resto del primo tempo i padroni di casa provano a pungere, ma i bianconeri controllano il match senza affanni, chiudendo tutti gli spazi e facendo girare il pallone senza rischiare nulla.