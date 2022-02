Diretta Atletico Madrid-Manchester United: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

MADRID (SPAGNA) - "Contro l'Atletico Madrid ci attendono due gare molto fisiche ed emozionanti. Diego Simeone è uno degli allenatori migliori d'Europa". Lo ha dichiarato Ralf Rangnick in conferenza stampa, alla vigilia del match d'andata degli ottavi di finale di Champions League fra il "suo" Manchester United e l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano (diretta alle 21 su Amazon Prime Video). I colchoneros vengono dalla vittoria in Liga sul campo dell'Osasuna e i Red Devils hanno vinto in casa del Leeds 4-2 nell'ultimo turno di Premier League.