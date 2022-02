ROMA - Stando a quanto riportato da Associated Press, la Uefa ha già preso una decisione importante: dopo l'attacco della Russia all'Ucraina, San Pietroburgo non dovrebbe essere più il teatro dove si svolgerà l'ultimo atto della Champions League. Domani si terrà una riunione straordinaria dell'esecutivo Uefa per discutere della crisi geopolitica e una fonte ha affermato che i funzionari confermeranno che la sfida in programma il 28 maggio non si giocherà in Russia.