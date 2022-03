Il gesto di Cristiano Ronaldo che i tifosi dell’Atletico hanno applaudito

Nonostante la scena rubata dal giovane Elanga (suo il gol che ha permesso allo United di rimontare l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano nell’andata degli ottavi di Champions), Cristiano Ronaldo ha comunque fatto discutere la tifoseria rivale. Ma in positivo. Nelle ultime ore sono diventate virali le immagini che ritraggono il campione portoghese lasciare il terreno di gioco in un dettaglio che è passato tutt’altro che inosservato. Dopo il fischio finale, CR7 si è diretto verso gli spogliatoi e lungo il ‘cammino’ ha incrociato lo stemma dei colchoneros: incurante dei cori non proprio carini dei suoi acerrimi nemici - per lui che ha passato una vita al Real - ha evitato di calpestarlo, schivandolo in un gesto di enorme rispetto e prendendosi gli applausi di tutto il popolo dell’Atletico.