Psg, allarme Mbappé: a rischio la sfida contro il Real Madrid

PARIGI - Allarme in casa Psg, con Kylian Mbappé che potrebbe saltare la delicata sfida contro il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, l'attaccante ha ricevuto un duro pestone durante l'allenamento da parte di un compagno e la sua presenza per il big match in Spagna è ora incerta.