Guardiola verso lo Sporting: "City in emergenza, Zinchenko ci sarà"

MANCHESTER (Inghilterra) - Il 5-0 con cui il Manchester City ha vinto in trasferta a Lisbona, fa dormire sonni tranquilli a Pep Guardiola alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions contro lo Sporting. Il tecnico spagnolo, tuttavia, pretende concentrazione ai massimi livelli ricordando alla propria squadra lo stato di emergenza causato dalle numerose assenze: "Abbiamo appena 14 giocatori a disposizione - ha detto in conferenza stampa il tecnico dei Citizens - Abbiamo ottenuto un risultato incredibile all'andata, ma il calcio è imprevedibile e giocheremo con la migliore formazione possibile e daremo tutto per vincere la partita. Immagino che lo Sporting voglia riscattare il ko casalingo e che farà di tutto per dimostrare il proprio valore, abbiamo un margine ampio, ma non voglio vedere errori". Guardiola inoltre ha fatto intendere che Kevin De Bruyne, essendo sulla lista dei diffidati, dovrebbe partire dalla panchina, mentre non si è sbilanciato sull'ucraino Zinchenko: "Per lui ovviamente è un momento molto difficile, ma so che se sarà necessario si farà trovare pronto".