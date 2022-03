Neymar sfida Ancelotti: "Il Psg non ha paura del Real Madrid"

MADRID - "Questa è una partita per chi non ha paura, e noi non ne abbiamo". Sono le parole di Neymar che infiamma così la vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra il Paris Saint Germain e il Real Madrid al Bernabeu. "Non dobbiamo avere paura. Bisogna godersi ogni minuto e ogni momento. Sono molto felice, darò tutto me stesso. Sappiamo di affrontare un avversario molto forte in attacco - prosegue la stella brasiliana -, ma non abbiamo intenzione di nasconderci. Attaccheremo e daremo tutto per cercare di vincere. Chi è il favorito? E' una sfida da 50 e 50, non c'è una favorita perché ci sono giocatori molto forti in entrambe le squadre. Abbiamo un vantaggio dopo la gara d'andata ma dobbiamo solo pensare a vincere, giocando anche meglio di quanto fatto al Parco dei Principi".