Diretta Manchester City-Sporting ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

MANCHESTER (Inghilterra) - Emergenza in difesa e turnover per il Manchester City di Guardiola, che nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ospiterà all'Etihad Stadium lo Sporting Lisbona già battuto 5-0 nel match di andata in Portogallo. Il tecnico spagnolo dovrà fare a meno tra gli altri del convalescente juventino Cancelo e dello squalificato Walker mentre ci sarà l'ucraino Zinchenko, che sta vivendo momenti difficili per la guerra del suo Paese con la Russia.