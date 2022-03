Real-Psg, Casillas esulta tra i tifosi: "Hala Madrid!"

MADRID (Spagna) - Dietro l'impresa del Real Madrid contro il Paris Saint-Germain, oltre alle prodezze di Karim Benzema, c'è stato sicuramente il rovente ambiente del Santiago Bernabeu. Tra i tifosi in tribuna a spingere i Blancos cera anche un tifoso d'onore: dciarpa al collo e telefono in mano per un 'selfie di ordinanza' per l'ex portiere Iker Casillas. L'ex capitano del Real ha deciso di vedere il big match di Champions League contro il Psg insieme agli amici, 'mimetizzandosi' per mescolarsi al pubblico 'comune' invece che occupare una delle poltrone nel palco riservato a vip e celebrità. "Mi piace il calcio!" ha scritto l'ex numero uno su Instagram a corredo del selfie, aggiungendo un "Halamadrid" in una storia in cui lo si vede appunto esultare in mezzo agli altri tifosi.