"Procedimento Uefa per Al-Khelaifi e Leonardo dopo Real-Psg"

PARIGI (Francia) - Il caos scatenato nel post-partita del Bernabeu dal presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi, e dal ds Leonardo, non è passato inosservato dalle parti di Nyon. La Uefa ha infatti avviato un procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti parigini, e più in generale verso il club francese, che dopo la scottante eliminazione agli ottavi di Champions contro il Real Madrid, si sarebbero diretti nello spogliatoio dell'arbitro Makkelie, protestando in modo aggressivo per la sua direzione di gara e in particolare per il mancato fischio sull'intervento di Benzema su Donnarumma in occasione dell'azione che ha portato all'1-1. Il comportamento dei due, come confermato dal massimo organo calcistico europeo a L'Equipe, è finito sotto la lente d'ingrandimento della commissione disciplinare che ora si baserà sui rapporti di fine gara dell'arbitro e del suo delegato. E' molto probabile, secondo il regolamento, che verranno presi in esame anche eventuali filmati e testimonianze.