Diretta Manchester United-Atletico Madrid ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Dopo l'1-1 della gara d'andata al Wanda Metropolitano, alle 21, all'Old Trafford il Manchester United ospita l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Tre settimane fa, in Spagna, Elanga ha pareggiato il momentaneo vantaggio dei Colchoneros firmato da Joao Felix in apertura. La formazione di Simeone sta vivendo un periodo di forma smagliante ed è reduce da cinque vittorie consecutive in Liga. I Red Devils di Ralf Rangnick, reduci dal 3-2 in Premier League contro il Tottenham di Antonio Conte - splendida tripletta di Cristiano Ronaldo -, vogliono sfatare un tabù: gli inglesi sono infatti stati eliminati nelle ultime tre occasioni in cui hanno pareggiato l'andata della fase a eliminazione diretta di Champions League, contro Real Madrid (ottavi 2012-13), Bayern Monaco (quarti di finale 2013-14) e Siviglia (ottavi 2017-18).

Dove vedere Manchester United-Atletico Madrid in tv e in streaming

Manchester United-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 all'Old Trafford di Manchester e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, Mediaset Infinity e sulla piattaforma Sky Go.

Manchester United-Atletico Madrid: le probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Maguire, A. Telles; Fred, McTominay; Sancho, B. Fernandes, Pogba; Ronaldo. Allenatore: Rangnick.

A disposizione: Henderson, Lindelof, Bailly, Mata, Rashford, Lingard, Cavani, Matic, Shaw, Wan-Bissaka, Elanga.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Savic, J.M.Gimenez, Reinildo; H. Herrera, Koke, De Paul, R. Lodi; Joao Felix, Griezmann. Allenatore: Simeone.

A disposizione: Lecomte, Christian, Felipe, Hermoso, F. Gonzalez, Ibra Camara, Kondogbia, J. Serrano, A. Moreno, Carlos Martin, Suarez, A. Correa.

ARBITRO: Vincic (Slo).

GUARDALINEE: Klancnik e Kovacic.

IV UOMO: Obrenovic.

VAR: Fritz (Ger).

AVAR: Praprotnik (Slo).