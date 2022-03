Villarreal, Emery: “Juve candidata a vincere la Champions”

Manca più solo un giorno alla tanto attesa partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Juve e Villarreal : in 90' ci si gioca la possibilità di essere tra le prime otto d'Europa. Per passare il turno, bisogna vincere: non ci sono altre possibilità. Il tecnico del Villarreal , Unai Emery , si dice pronto alla battaglia, lui che può essere un po' soprannominato l'uomo di Coppe per la quantità di Europa League messe in bacheca.

Emery: “Noi ci vogliamo provare, la voglia è quella di vincere”

Emery mette un gradino più su la Juve come percentuale di successo, ma la sua squadra sarà un osso durissimo: “Abbiamo dimostrato di essere capaci di competere e di reagire, pareggiando la gara d'andata. Abbiamo mostrato le nostre qualità, il ritorno non cambia la storia, però: loro sono favoriti, sono tra i candidati a vincere la Champions per la loro storia e per quello che rappresentano. Però noi ci vogliamo provare, vogliamo dimostrare di meritare questo posto. Vogliamo mettere un'altra pietra nel nostro percorso: la voglia è quella di vincere, la gente è fiduciosa, andiamo a Torino con l'intenzione di essere protagonisti".

Emery: “Alcuni giocatori recuperano, Albiol serve in queste partite”

Il Villarreal recupera diversi uomini per la sfida contro la Juve: il bomber Gerard Moreno e il difensore Raul Albiol, entrambi in dubbio fino all'ultimo: “Alcuni giocatori li recuperiamo, non so se per giocare dall'inizio perché mancano ancora 24 ore alla partita. Aspettiamo alcuni dettagli prima di decidere. Gerard Moreno è in gruppo, sta lavorando. Abbiamo esperienza in questo contesto, vogliamo essere prudenti nelle decisioni davanti a una gara così importante e difficile. Gerard è un aiuto importante, se dovessimo riuscire a inserirlo sarebbe importante. Indipendentemente dalle capacità di ciascuno, lui sa creare un tipo di gioco ma se non ci sarà proveremo con le nostre armi di scorta". Albiol: “E' un giocatore d'esperienza, perfetto per queste partite. La sua presenza è importante, viene da una gara dove si è riposato per un problema muscolare, si è allenato bene. Aspettiamo domani ma è un giocatore importante per noi. Lo è non giocando, all'interno della partita ancora di più. E' un plus poterlo utilizzare, avere uno che sa già gestire queste partite, questi scenari, è quello più 'sicuro' di tutti noi".

Emery: “Terremo il pallone per evitare che ce l'abbiano loro”

Il Villarreal è pronto anche a giocare più di 90 minuti a Torino: “Prepariamo una gara per essere competitivi nei 90' e anche per l'eventuale prosieguo. Senza il vantaggio dei gol in trasferta, c'è possibilità che le gare vadano più spesso ai supplementari. Loro sono favoriti, in casa, davanti ai loro tifosi ma vogliamo farcela. Abbiamo aspettative su questa partita, per poter competere e con l'idea di farcela. La Juventus vince più che pareggiare, e non perde quasi mai, hanno una grande difesa, si approcciano bene ai rivali, hanno individualità che possono fare la differenza". Pronta la tattica per evitare che la Juve faccia gioco: “Hanno giocatori di qualità, che sanno segnare. Hanno Alex Sandro e Cuadrado che hanno capacità di attaccare sugli esterni e arrivano in area con tanti giocatori, da Locatelli a Rabiot fino ad Arthur che è un giocatore che sa controllare il pallone e la partita. Lo sappiamo, dobbiamo prepararci e tra le nostre armi domani dovrà esserci la difesa. Dovremo tenere il pallone perché non lo facciano loro, dovremo essere aggressivi. Loro vorranno vincere per tutti i 90', sarà una partita dove ci saranno molte cose e al suo interno dovremo essere pronti".

Emery: “Juve tra le migliori cinque d'Europa”

Somiglia, ma non è una finale. Emery lo dice a chiare lettere: “Sappiamo che non è una finale. Loro sono i favoriti, sappiamo che possiamo perdere ma dobbiamo concentrarci anche su altri aspetti. Abbiamo preparato la gara con fiducia, rispettiamo l'avversario e dobbiamo giocar bene per vincere. Spero che ci riusciremo, la base per farlo c'è, siamo ottimisti”. I ricordi con la Juve: “Ne ho positivi e negativi, ma sappiamo tutti cosa rappresenti la Juve. È una delle più importanti squadre italiane con numerosi trofei, sicuramente è tra le migliori cinque a livello europeo”. Per i tifosi, circa 600, che seguiranno la squadra all'Allianz, Emery ha un messaggio: “Questo club ci dà l'opportunità di essere in Europa con una struttura importante e giocheremo contro una delle migliori in Europa. Vogliamo contribuire a far sentire orgogliosi i nostri tifosi del nostro percorso. Vogliamo condividere questo coi nostri sostenitori, essere qui per continuare questo percorso".