Juve-Villarreal, Locatelli: "Non possiamo sbagliare. Possiamo crescere ancora tanto"

INVIATO A TORINO - Manuel Locatelli, uno dei fedelissimi di Max Allegri, ha "scortato" il tecnico bianconero nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Villarreal. L'ex Sassuolo, al primo dentro o fuori della sua carriera in Champions, non è sembrato per niente emozionato e ha sottolineato la necessità di una prestazione "matura" per eliminare gli spagnoli.



Locatelli, quale sarà la chiave del match con il Villarreal?

L'atteggiamento non lo possiamo sbagliare. Dovremo avere più fame di loto per vincere e per questo dico che sarà obbligatorio scendere in campo affamati fin dall'inizio.



Da dicembre cosa è scattato in voi?

Abbiamo fatto dei grandi passi in avanti come gruppo, ci siamo uniti e si respira un'aria differente rispetto al passato. Abbiamo avuto difficoltà, ma ora le abbiamo superate grazie al lavoro.



Come si trova nella nuova posizione che le garantisce più incursioni offensive?

Sono molto felice di questa posizione che mi permette di attaccare gli spazi. Mi sento bene, ma è tutta la squadra che fisicamente sta attraversando un bel momento. Dobbiamo continuare così.



Cosa l'ha colpita della vita in bianconero?

La mentalità di questa società. Ti colpisce dal primo giorno: o ti adatti o non puoi stare alla Juventus.