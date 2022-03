Albiol, festa social dopo la Juve. Pioggia di like da Napoli

TORINO - Da ex difensore del Napoli che ha sfiorato lo scudetto, perso in favore della Juventus, la soddisfazione di Albiol per aver sbattuto i bianconeri fuori dalla Champions League deve essere stata doppia. Con i partenopei il centrale spagnolo ha giocato sei stagioni, dal 2013 al 2019, prima del trasferimento al Villarreal con cui si è preso una bella rivincita mercoledì sera: tris a Torino e qualificazione ai quarti. E la festa social ha fatto felici anche i suoi ex compagni...