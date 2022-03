Champions, il sorteggio dei quarti: Guardiola contro Simeone

NYON (Svizzera) - Senza più squadre italiane in corsa, i sorteggi della Champions League hanno definito oggi il quadro dei quarti di finale del torneo e il tabellone completo fino alla finale del 28 maggio allo Stade de France di Parigi. I campioni in carica del Chelsea affronteranno il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che affronterà così i Blues, con cui ha vinto una Premier League nel 2010. La sfida tra Manchester City e Atletico Madrid metterà di fronte Pep Guardiola e Diego Simeone, portatori di differenti filosofie di gioco: è la prima volta che le due squadre si incrociano nelle coppe europee. Il Villarreal, che ha eliminato la Juve, affronterà il Bayern mentre il Liverpool, che ha fatto fuori l'Inter, giocherà con il Benfica. I quarti di finale verranno giocati il 5/6 aprile (andata) e il 12/13 aprile (ritorno), mentre le semifinali sono in programma il 26/27 aprile (andata) e il 3/4 maggio (ritorno).