Guardiola sfida Simeone: "L'Atletico Madrid è più offensivo di quanto si creda"

MANCHESTER - "C'è un malinteso sul modo in cui Simeone gioca. È più offensivo di quanto la gente creda. Non vuole correre rischi nell'impostazione ma sono molto bravi negli ultimi trenta metri. Sono davvero competitivi. Dipende dal movimento del gioco e sanno come giocare con i tempi giusti". Sono le parole di Pep Guardiola in conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions League tra il Manchester City e l'Atletico Madrid. Il tecnico spagnolo ha poi continuato a proposito del Cholo Simeone, mettendo in guardia i suoi sui Colchoneros: "Vogliono evitare rischi in zone neutrali. Sono aggressivi e quando conquistano la palla, giocano. Forse mi sbaglio ma da quello che ho visto non si chiudono dietro. Forse a volte, ma non dall'inizio. Vengono ad affrontarti, non si chiudono. Se possono, spingeranno".