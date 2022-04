Verso Benfica-Liverpool, Klopp: "Possiamo vincere tutto"

LISBONA (Portogallo) - Martedì' alle ore 21 il Benfica ospiterà in casa il Liverpool per l'andata dei quarti di finale di Champions League con Jurgen Klopp molto fiducioso in vista della partita. L'allenatore tedesco ha parlato alla vigilia della sfida con grande sicurezza nei suoi giocatori: "So che la gente dirà che siamo i favoriti, ma in questo momento della stagione non possiamo fare questo tipo di errori. Rispetto molto quello che stanno facendo lì, è un grandissimo club. Nel mio staff tecnico ci sono tanti che hanno un legame speciale col Porto, quindi forse c'è un po' la sensazione che sia un derby - aggiunge - Sono nei quarti di finale di Champions. Sarà una partita difficile. Dobbiamo mostrare loro il rispetto che meritano".

Klopp: "Siamo più maturi"

Klopp si è soffermato anche sulla maturità che la sua squadra sta esprimendo: "La squadra è molto matura ma non è l'unica cosa che serve. Servono desiderio, mentalità , entusiasmo. La maturità non è una cosa che puoi comprare ma l'acquisisci con l'esperienza. Prima giocavamo partite in cui eravamo sopra 1-0 e continuavamo a correre come i matti. Voglio che i miei giocatori pensino nel modo giusto ed è quello che ho visto sabato".

Klopp: "Possiamo vincere tutto"

Il Liverpool è in corsa in tutte le competizioni, Premier League, Champions League ed FA Cup contando la vittoria della Coppa di Lega, Klopp crede che non ci sono limiti per la sua squadra: "Siamo in corsa in tutte le competizioni. Stiamo giocando bene e abbiamo tutte le possibilità di vincere. Per provaci abbiamo bisogno che tutti diano tutto e si divertano. Anche i tifosi, godetevi questo viaggio".