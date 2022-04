Diretta Benfica-Liverpool ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

LISBONA (PORTOGALLO) - Alle ore 21, all'Estadio Da Luz di Lisbona, il Benfica ospita il Liverpool nell'andata dei quarti di finale di Champions League. I lusitani agli ottavi hanno eliminato l'Ajax: dopo il 2-2 in Portogallo, infatti, una rete di Darwin Nunez alla Johan Cruyff Arena ha piegato i Lancieri regalando la qualificazione alla formazione di Verissimo. Il Liverpool, invece, nel turno precedente ha estromesso dalla competizione l'Inter. La squadra di Jurgen Klopp ha archiviato la qualificazione già all'andata superando i nerazzurri al Meazza per 2-0 (di Firmino e Salah le reti). Al ritorno, nonostante la perla di Lautaro Martinez, la squadra di Simone Inzaghi, pur espugnando Anfield, ha dovuto dire addio ai sogni di rimonta. Tornando al match di stasera, sono 10 i precedenti tra Benfica e Liverpool; il club portoghese ha affrontato solo Bayern Monaco (12) e Manchester United (11) più volte in Europa, mentre la squadra inglese ha affrontato solo il Chelsea (11) più spesso nelle competizioni europee. Il match di ritorno si giocherà il prossimo 13 aprile alle 21 ad Anfield Road.

Come vedere Benfica-Liverpool in tv e in streaming

Benfica-Liverpool, andata dei quarti di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 all'Estadio Da Luz di Lisbona, Portogallo, e sarà visibile in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e Mediaset Infinity. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Benfica-Liverpool: le probabili formazioni

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Taarabt, Weigl, Everton; G. Ramos, D. Nunez. Allenatore: Nelson.

A disposizione: Leite, Svilar, Morato, Lazaro, André Almeida, Meité, Paulo Bernardo, João Mario, Radonjic, Diogo Gonçalves, Yaremchuk, Seferovic.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander A., Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, T. Alcantara; Salah, D. Jota, Mané. Allenatore: Kloop.

A disposizione: Kelleher, Adrian, Tsimikas, Joe Gomez, Keita, Jones, Milner, Oxlade-Chamberrlain, Luis Diaz, Minamino, Firmino, Origi.

ARBITRO: Manzano (Spa).

GUARDALINEE: Barbero e Nevado.

IV UOMO: Sanchez.

VAR: Hernandez.

AVAR: De Burgos.