Diretta Villarreal-Bayern ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

VILLARREAL (Spagna) - Unai Emery prova a confermarsi l'uomo delle coppe europee anche in Champions League, dopo aver riportato il Villarreal ai quarti di finale del torneo continentale più importante a 13 anni dall'ultima volta (nel 2009 vennero eliminati dall'Arsenal). Nella gara di andata, davanti al proprio pubblico, il tecnico vincitore di quattro Europa League affronta lo scoglio Bayern Monaco, alla decima presenza tra le prime 8 di Champions nelle ultime 11 stagioni. C'è un solo precedente tra "Sottomarino giallo" e bavaresi in Champions, nella fase a gironi del 2011, quando il Bayern si impose 2-0 a settembre in Spagna e 3-1 a novembre in Germania. Il Villarreal non se la passa granché nella Liga, dove è settimo e reduce da due ko di fila. Va molto meglio ai bavaresi di Nagelsmann, primi in Bundesliga con 9 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund. Stasera si gioca all'Estadio de la Ceramica, il ritorno è in programma martedì 12 aprile all'Allianz Arena.