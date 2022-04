Ancelotti negativo al Covid: vola a Londra per Chelsea-Real Madrid

MADRID (Spagna) - Carlo Ancelotti è finalmente negativo al Coronavirus e potrà regolarmente sedersi sulla panchina del Real Madrid, stasera, nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Chelsea, in programma a Stamford Bridge. Sono le stesse Merengues a farlo sapere con un comunicato, pubblicato in mattinata sul sito ufficiale del club: "Il Real Madrid CF comunica che il nostro allenatore Carlo Ancelotti è risultato negativo al test per il COVID-19, quindi questa mattina si recherà a Londra per unirsi al ritiro della prima squadra". Se non ce l'avesse fatta, Ancelotti sarebbe stato sostituito in panchina dal figlio Davide, che è il suo vice.