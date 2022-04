Rio Ferdinand incensa Benzema: "Dovrebbero dargli il Pallone d'Oro"

Non ci sono più aggettivi per descrivere la grandezza di Karim Benzema. L'attaccante francese, dopo la tripletta nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League che ha eliminato dalla competizione il Psg, ha siglato un altro tris con il quale ha permesso ai Blancos di Carlo Ancelotti di aggiudicarsi il primo round dei quarti di finale allo Stamford Bridge di Londra contro il Chelsea. Il bomber di Lione è il primo francese a segnare più di dieci gol in una singola edizione della Champions League e 4° in assoluto a siglare due triplette consecutive (primo transalpino). Come se non bastasse, è anche il più vecchio a realizzare un hat-trick. Benzema, insomma, ha riscritto il libro dei record in questa competizione e non solo.