Chelsea, niente Real Madrid per l'infortunato Lukaku

LONDRA (Inghilterra) - Non ci sarà Romelu Lukaku nel Chelsea che andrà al Bernabeu a caccia di una difficilissima rimonta dopo il 3-1 incassato a Londra dal Real Madrid nell'andata dei quarti di Champions League. Ad annunciare l'assenza ell'ex attaccante dell'Inter alla vigilia del secondo round è stato Thomas Tuchel: "Callum Hudson-Odoi è ancora fuori come Ben Chilwell - ha spiegato il tecnico dei 'Blues' in conferenza stampa - e anche Romelu è out per infortunio non viaggerà con noi, mentre Azpilicueta è risultato negativo al Covid ed è rientrato in gruppo".