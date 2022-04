Festa Real col Chelsea: è semifinale. Impresa Villarreal: Bayern fuori!

Rimonta, soffre e si qualifica, la festa al Bernabeu è tutta del Real Madrid, che perde contro il Chelsea 2-3 ma in virtù del 3-1 dell'andata vola in semifinale. Decide, tanto per cambiare, Benzema: il suo gol nel primo tempo supplementare è decisivo per rendere inutili i centri di Mount, Rudiger e Werner. L'altra firma dei blancos è di Rodrygo. Esulta anche il Villarreal che fa la storia e dopo 16 anni torna a giocarsi una semifinale di Champions League. Eliminato per il secondo anno di fila a un passo dalle migliori quattro il Bayern Monaco, che comanda per tutta la partita, domina, ma segna solo con Lewandowski e nel finale viene beffato da Chukwueze, appena entrato. L'1-1 premia il Sottomarino Giallo: impresa riuscita. Ora per Emery una tra Benfica e Liverpool, per Ancelotti invece o City o Atletico.

Calendario Champions League Real Madrid-Chelsea, che show: passa Ancelotti Tuchel per la rimonta mischia le carte e lascia fuori Jorginho, scegliendo invece dall'inizio Loftus-Cheek come mezzala e James nei tre di difesa. In attacco c'è Werner (Lukaku out per infortunio). Il Real, nonostante il vantaggio dell'andata, non aspetta e attacca, ma al primo affondo del Chelsea va sotto: al 15', dopo un giro palla durato più di un minuto, una triangolazione veloce e improvvisa buca centralmente i blancos, con Werner che dà a Mount il pallone dello 0-1 che riapre la qualificazione e dà ai blues più coraggio. In avvio di ripresa la rimonta è completa: dagli sviluppi di calcio d'angolo Rudiger va più in alto di tutti e raddoppia, gelando il Bernabeu al 51'. Il Real è bloccato, non si esprime come al solito e al 62' incassa anche il 3-0 di Marcos Alonso, annullato però dal Var per tocco di mano dell'ex Fiorentina prima del tiro. Dall'altra parte è la traversa a salvare il punteggio sul colpo di testa di Benzema. Al 75' non c'è Var che tiene: Werner ne mette a sedere tre prima di calare il tris. Stavolta è tutto buono. Ancelotti cambia al 78', dentro Camavinga, Marcelo e soprattutto Rodrygo, che ci mette due minuti a lasciare il segno: l'assist di Modric di esterno destro è spaziale e la volée del brasiliano è perfetta per l'1-3. Parità assoluta, si va ai supplementari, è lì che il Chelsea paga la tassa Benzema: al 96’ KB9, ancora di testa come all’andata e sempre su cross di Vinicius, incorna il 2-3. Tuchel inserisce Ziyech, Saul e Jorginho, ma gli ultimi attacchi si infrangono sul muro blanco. Fa festa Ancelotti che vola in semifinale. Tabellino Real Madrid-Chelsea