Diretta Atletico Madrid-Manchester City ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

MADRID (SPAGNA) - Alle ore 21, al Wanda Metropolitano, Atletico Madrid e Manchester City si sfidano nel ritorno dei quarti di finale di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). Una settimana fa, ad avere la meglio nella gara d'andata in Inghilterra sono stati i Citizens di Pep Guardiola che sono riusciti a buttare giù il muro eretto dai Colchoneros di Simeone grazie alla rete di Kevin De Bruyne. Gli spagnoli, dunque, per conquistare il pass per la semifinale, avranno bisogno di battere gli avversari, viceversa il City ha a disposizione due risultati su tre. Chi uscirà vincitore dalla doppia sfida, affronterà in semifinale il Real Madrid. I Blancos, infatti, nonostante il ko nel ritorno al Santiago Bernabeu, hanno avuto la meglio sui campioni in carica del Chelsea. Tornando al match di stasera, l0Atletico Madrid ha perso l’andata di una sfida nella fase a eliminazione diretta di Uefa Champions League fuori casa per la quarta volta. La squadra di Diego Simeone ha passato il turno in due delle tre precedenti occasioni tuttavia, eliminando il Barcellona nel 2015-16 (3-2 complessivo) e Bayer Leverkusen nel 2014-15 (1-1 complessivo, passando dopo i calci di rigore).