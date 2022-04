Diretta Liverpool-Benfica ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

LIVERPOOL (Regno Unito) - Massima concentrazione per il Liverpool che, forte del 3-1 nella gara di andata a Lisbona, deve evitare la classica buccia di banana stasera contro il Benfica, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. I ragazzi di Jürgen Klopp sono a un passo dalla semifinale contro il Villarreal, ma i portoghesi di Nelson Verissimo venderanno cara la pelle prima di arrendersi. "Sabato il Liverpool ha confermato di essere, al pari del City, la migliore squadra al mondo. Ma noi, anche se sfavoriti, vogliamo giocarci le nostre possibilità", le parole del tecnico del Benfica alla vigilia della sfida di Anfield. Sono 11 i precedenti nelle coppe europee tra le due formazioni, senza nessun pareggio: 7 vittorie dei Reds e 4 delle Aquile. C'è tutto, insomma, per aspettarsi un bello spettacolo.

Liverpool-Benfica, segui il live sul nostro sito

Liverpool-Benfica, come vederla in tv e in streaming

La partita tra Liverpool e Benfica sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, con fischio d'inizio alle 21, e in streaming su Now, Mediaset Infinity e attraverso l'app SkyGo.