Critiche dalla Spagna: "Anche Guardiola ha fatto catenaccio"

MADRID (SPAGNA) - Al Manchester City è bastato l'1-0 dell'andata firmato De Bruyne per strappare il pass per la semifinale di Champions League ed eliminare l'Atletico Madrid. La formazione di Pep Guardiola, infatti, nel ritorno del Wanda Metropolitano, è riuscita a conquistare un prezioso 0-0 che vale la qualificazione. In Spagna, però, non mancano le critiche al tecnico dei Citizens per l'atteggiamento troppo rinunciatario e la strenua difesa del risultato conquistato nel primo round. Così come Simeone era stato preso di mira per essersi chiuso troppo nel match d'andata all'Etihad Stadium - zero tiri in porta e record negativo per i Colchoneros da quando c'è il tecnico argentino in panchina -, stavolta è Guardiola a finire sotto i riflettori. Al termine dell'andata, infatti, l'allenatore catalano aveva commentato: "Nella preistoria, oggi e tra 100.000 anni è difficilissimo attaccare un 5-5-0". La stessa cosa, secondo quanto scrive la stampa spagnola, avrà pensato ieri il suo avversario. Dopo un primo tempo piuttosto combattuto e privo di vere occasioni da rete, infatti, nella ripresa sono saliti in cattedra i padroni di casa che hanno provato in tutti i modi a sbloccare il risultato e riaprire il discorso qualificazione. In alcune circostanze è mancata la mira, in altre Ederson è stato bravo e attento.