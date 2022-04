Bunker Manchester City: eguagliato un record di Milan e Juve

La scalata del Manchester City al trono d’Europa continua. Grazie allo 0-0 sul campo dell’ Atletico Madrid , sofferto e particolarmente burrascoso, in particolare nei minuti finali scanditi dalla clamorosa rissa finita sulle prime pagine della stampa sportiva e non solo di tutto il mondo, i Citizens sono infatti riusciti a entrare per due stagioni consecutive tra le prime quattro della Champions League per la prima volta nella propria storia.

Guardiola stacca Ancelotti e Mourinho: nove semifinali di Champions League

Ora il nuovo tentativo, in una stagione che vede De Bruyne e compagni in piena corsa anche per il titolo della Premier League, in un appassionante testa a testa con lo stesso Liverpool, e che ha già visto lo stesso Guardiola entrare nella storia della Champions League come primo allenatore capace di raggiungere la semifinale per nove volte in carriera: staccato José Mourinho a quota otto così come lo stesso Carlo Ancelotti, che aveva raggiunto i due colleghi solo poche ore prima eliminando il Chelsea con il suo Real Madrid.