La frase urlata da Guardiola a De Paul: nel finale di Atletico-City interviene la polizia!

Finale rovente al Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Manchester City. Pep Guardiola può festeggiare la qualificazione in semifinale di Champions League ma non senza polemiche. I colchoneros non riescono a ribaltare l'1-0 dell'Ethiad deciso da un gol di Kevin De Bruyne e vengono fermati in casa sullo 0-0, con accese proteste da parte di Simeone e dei suoi. Al 90' il Cholo è stato duramente criticato per un applauso apparso sarcastico nei confronti della panchina dei Citizens anche se nella conferenza stampa a fine gara il tecnico argentino ha cercato di spiegare che si trattava di un tributo ai tifosi presenti allo stadio, che non hanno mai smesso di incitare la squadra. Anche lo stesso Guardiola non è riuscito a mantenere il suo caratteristico aplomb, scatenandosi in un acceso diverbio con Rodrigo De Paul da poco entrato in campo. Le telecamere non si sono perse un attimo della lite, catturando anche le particolari frasi volate tra i due.