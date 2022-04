Il presidente dell'Atletico risponde duro a Guardiola: "Catenacciaro!"

Guardiolismo contro Cholismo, tiki taka contro calcio verticale, propensione offensiva verso attenzione difensiva. Atletico Madrid-Manchester City non è stata semplicemente una sfida tra due squadre ma anche due filosofie a confronto. Dopo il match d'andata all'Etihad Stadium, che ha visto i Citizens portare a casa il primo round grazie alla rete di De Bruyne, sono piovute le critiche nei confronti del tecnico degli spagnoli per l'atteggiamento troppo rinunciatario che non ha prodotto nemmeno un tiro verso la porta avversaria - record negativo da quando Simeone siede sulla panchina dei Colchoneros -. Nel ritorno al Wanda Metropolitano, però, l'Atletico ha provato, soprattutto nella ripresa, a raddrizzare il discorso qualificazione ma tra mira poco precisa e un Ederson attento non è però riuscito a sbloccare il risultato. All'indomani dell'eliminazione, Enrique Cerezo, numero uno del club spagnolo, a Radio Marca ha commentato: "È stata una partita che, con un po' di fortuna, ci avrebbe portato in semifinale. Non siamo stati abbastanza fortunati da segnare un gol e acciuffare i tempi supplementari".

Cerezo replica a Guardiola Il presidente dei Colchoneros ha voluto rispondere anche a Guardiola che, nel match d'andata, aveva criticato il gioco dell'Atletico Madrid commentando: "Nella preistoria, oggi e tra 100.000 anni è difficilissimo attaccare un 5-5-0". "Siamo una squadra che ha tanta storia perché qualcuno possa offenderci - ha replicato Cerezo - e alla fine si è dimostrato che hanno tutti la loro preistoria. Abbiamo fatto una buona partita, attaccando, e ieri anche il City ha giocato da preistoria, difendendosi e mettendo un muro davanti alla porta per non farci segnare. L'hanno vista tutti. Il City era una squadra completamente difensiva. Nella ripresa hanno tirato una volta in porta. Ieri è stato mostrato che ognuno ha la sua preistoria".