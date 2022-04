Diretta Manchester City-Real Madrid ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Alle ore 21, all'Etihad Stadium di Manchester, il City di Pep Guardiola ospita il Real Madrid di Carlo Ancelotti nella semifinale d'andata di Champions League. I Citizens, dopo aver eliminato lo Sporting Lisbona agli ottavi e l'Atletico Madrid ai quarti, sfida l'altra squadra della capitale spagnola. I Blancos di Carlo Ancelotti, invece, hanno già estromesso dalla competizione il Psg, squadra stellare tra le principali candidate per la vittoria finale, e i campioni in carica del Chelsea. La vincitrice della doppia sfida affronterà il 28 maggio allo Stade de France di Saint-Denis una tra Liverpool e Villarreal, le altre due formazioni che si affronteranno nell'altra semifinale. Il secondo atto del match tra il City e il Real, invece, si disputerà tra una settimana al Santiago Bernabeu. Questo sarà il settimo incontro tra Citizens e Galacticos in una competizione europea, con i sei precedenti che sono stati in Champions League dal 2012/13. Dopo non aver vinto i primi quattro (2N, 2P), i Citizens hanno vinto entrambe le gare negli ottavi di finale nel 2019/20.