Klopp: “Con il Villarreal non faremo lo stesso errore della Juve”

Cita Bayern Monaco e Juve per dire che il Liverpool non sottovaluterà il Villarreal , avversario domani dell'andata delle semifinali di Champions League. Jurgen Klopp dice chiaro e tondo che la sua squadra non darà per scontato l'esito del confronto, come forse hanno fatto istintivamente italiani e tedeschi, eliminati dal Sottomarino giallo agli ottavi e ai quarti di finale.

Klopp: “Emery è ossessionato dai dettagli”

Quello per Emery, da parte di Klopp, è un vero e proprio panegirico, chissà quanto anche strategico: “Domani sarà una partita difficilissima, sarebbe anormale il contrario. Impossibile che una semifinale di Champions League sia semplice. Avevo già rispetto per Emery e la sua squadra, ma dopo aver analizzato attentamente il Villarreal, ho detto 'Wow!'. È un allenatore ossessionato dai dettagli, la sua squadra è in grado di reagire a qualsiasi tipo di risultato, ha un piano sia se è in vantaggio 1-0, sia se è in svantaggio. È un allenatore di livello mondiale, che fa un lavoro incredibile".

Klopp: “Possibile che Juve e Bayern Monaco abbiano sottovalutato il Villarreal”

Analizzando gli scorsi turni, l'allenatore tedesco del Liverpool rimarca: “Possibile che siano stati sottovalutati da Juve e Bayern Monaco, ma con noi non succederà. Ovviamente loro vogliono arrivare in finale, ma anche per noi è la stessa cosa". Insomma, non sarà facile conquistare l'accesso alla finale: “Ci saranno dei momenti in cui soffriremo, lo so. Non bisognerà innervosirsi, ma noi sappiamo come poter far soffrire loro. Lavoreremo per ottenere il risultato e lotteremo contro il Villarreal".

Klopp: “Su di noi sempre grande pressione”

Non sente la pressione, Klopp, perché ci è abituato: “Da quando sono qui è sempre stato così. Dobbiamo vincere tutte le partite, tutti sono contro di noi ovviamente, ma non è cambiato nulla. Ogni partita che facciamo è sotto i riflettori, non è mai successo il contrario. Domani avremo bisogno di un'atmosfera come quella contro il Barcellona. Io non vedo l'ora che inizi la partita, sono sincero".