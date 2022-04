Diretta Liverpool-Villarreal ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Alle ore 21, ad Anfield Road, il Liverpool ospita il Villarreal nell'andata delle semifinali di Champions League ( esclusiva Amazon Prime Video ). I Reds di Jurgen Klopp, nella fase a eliminazione diretta, hanno superato l'Inter agli ottavi e il Benfica ai quarti. La formazione di Unai Emery, grande rivelazione della competizione, ha invece fatto fuori la Juve agli ottavi e il Bayern Monaco ai quarti. Le due squadre si affronteranno nel match di ritorno tra una settimana (3 maggio) in Spagna, quando verrà decretata la finalista del 28 maggio allo Stade de France di Saint-Denis. Liverpool e Villarreal si sono incontrate solo due volte in competizioni europee, con entrambe le squadre che hanno vinto la gara casalinga delle semifinali di Europa League 2015/16, quando il Liverpool passò alla finale contro il Siviglia proprio di Unai Emery.

Liverpool-Villarreal: dove vederla in tv e in streaming

Liverpool-Villarreal, andata delle semifinali di Champions League, è in programma alle ore 21 ad Anfield Road e sarà visibile in esclusiva in diretta su Amazon Prime Video.

Le probabili formazioni di Liverpool-Villarreal

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander A., Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, T. Alcantara; Salah, Mané, Luis Diaz. Allenatore: Klopp.

A disposizione: Kelleher, Konate, Tsimikas, Gomez, Milner, Keita, Oxlade-Chamberlain, Jones, Minamino, Jota.

VILLARREAL (4-4-1-1): Rulli; Foyth, Albiol, P. Torres, Estupinan; Coquelin, Dani Parejo, Capoue, Trigueros; Lo Celso; Danjuma. Allenatore: U. Emery.

A disposizione: Asenjo, Filip Jorgensen, Mandi, Mario Gaspar, Pedraza, Aurier, Iborra, Moi Gomez, Chukwueze, Paco Alcacer, Dia.

ARBITRO: Marciniak (Pol).

GUARDALINEE: Sokolnicki e Listkiewicz (Pol).

IV UOMO: Vincic (Snv).

VAR: Kwiatkowski (Pol).

AVAR: Frankowski (Pol).

