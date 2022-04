City-Real, la stampa inglese: "Potevano fare 8 gol..."

MANCHESTER (Inghilterra) - Una partita "thriller", è questo il termine più utilizzato dalla stampa britannica per descrivere l'andata della semifinale di Champions League tra il Manchester City e il Real Madrid, vinta 4-3 dagli uomini di Guardiola. Una sfida giocata a viso aperto, tra due squadre che non hanno risposto colpo su colpo alle offensive dell'avversario, affascinando il pubblico: "Il Manchester City - scrive la BBC - ha dato vita a una magnifica esibizione, attaccando continuamente la porta del Real Madrid per lunghi periodi. Ma la squadra di Carlo Ancelotti ha continuato a rialzarsi, rimanendo in gioco e garantendosi l'opportunità di giocarsi un'altra finale".

Le reazioni della stampa britannica Anche il Daily Mail sottolinea la raffica di occasioni create dalla squadra di Guardiola: "I 4 gol segnati sarebbero potuti essere 8 se il City avesse sfruttato le opportunità. Si sono dimostrati più forti, ma non dovevano lasciare il Real Madrid in gioco e non c'è motivo di credere che la stessa frenesia non si possa ripetere al ritorno".