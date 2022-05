Champions League, Orsato sarà l'arbitro di Real Madrid-City

ROMA - Sarà Daniele Orsato l'arbitro della semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Manchester City in programma mercoledì prossimo. L'Uefa ha designato il nostro direttore di gara per la sfida del Bernabeu, che si annuncia palpitante dopo il 4-3 dell'andata per gli inglesi: ad affiancare Orsato ci saranno i guardalinee Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, quarto uomo Davide Massa, Var Massimiliano Irrati, Avar Paolo Valeri.