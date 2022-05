Villarreal, Emery: "Liverpool? Servirà la partita perfetta"

"Stiamo per vivere un momento storico. La nostra gente è molto orgogliosa di noi. Abbiamo giocato bene in casa loro. Si spera che di fronte ai nostri tifosi faremo la nostra migliore prestazione e avanzeremo". Sono le parole di Unai Emery, allenatore del Villarreal, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool dopo il 2-0 per i Reds all'andata. Il piccolo club spagnolo, capace di eliminare Juventus e Bayern Monaco nei turni precedenti, dovrà ribaltare il risultato per accedere ad una storica finale: "Siamo molto motivati a giocare una semifinale di Champions League in casa. Vogliamo goderci questo momento con i nostri fan. Siamo molto eccitati. La squadra è entusiasta di giocare contro la migliore squadra del mondo. Vivere questo momento, con tutta la nostra gente contro un avversario così, e passare sarebbe fantastico. Io non lo so se ne saremo capaci, dobbiamo fare una partita perfetta ed essere vicini all'eccellenza per realizzare qualcosa che nessuno ha fatto quest'anno". Infine sulla situazione fisica della sua squadra, Emery ha detto che "Gerard Moreno si è allenato con il gruppo, Danjuma no. Vedremo domani come sta nell'ultimo allenamento. Sono fuori Yeremi e Alberto Moreno".