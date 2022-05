Villarreal-Liverpool 2-3: Klopp è in finale di Champions League

Ha sognato e ha fatto sognare. Perché il Villarreal - dopo aver buttato fuori la Juve agli ottavi e il Bayern ai quarti - stava per compiere l’ennesimo miracolo stagionale, negato soltanto dalla rabbiosa reazione del Liverpool, in grado di rimontare e ribaltare nella ripresa il doppio vantaggio che Emery aveva maturato nel primo tempo. I Reds di Klopp, forti del 2-0 dell’andata, hanno trionfato per 3-2 nella semifinale di ritorno in Spagna prendendosi di diritto l’ultimo atto che si giocherà a Saint-Denis il prossimo 28 maggio. Le tre reti che hanno fatto capitolare il Villarreal (di Fabinho, Luis Diaz e Mané) sono arrivate nel giro di un quarto d’ora. Adesso a Klopp - che raggiunge la finale per la quarta volta come Ferguson, Lippi e Ancelotti - non resta che attendere l’esito di Real Madrid-Manchester City, lo spettacolo è comunque assicurato.