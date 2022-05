Champions, Klopp da record: quarta finale come due allenatori italiani

Il Liverpool è in finale di Champions League. I Reds, dopo aver battuto il Villarreal 2-0 nella semifinale d'andata, hanno vinto la partita di ritorno 3-2 in rimonta in Spagna. Gli spagnoli sono passati avanti 2-0 nel primo tempo con i gol di Dia e Coquelin ma hanno subito la rimonta degli inglesi nella ripresa, con le reti di Fabinho, Luis Diaz e Mane.