Liverpool, Salah non ha dubbi: "In finale voglio il Real Madrid"

VILA-REAL (Spagna) - "Sono onesto, vorrei giocare la finale contro il Real Madrid". Mohamed Salah guarda già oltre il successo per 3-2 contro il Villarreal di Emery in semifinale di Champions League e non ha dubbi su quale squadra vorrebbe incontrare nell'ultimo atto del torneo: "Se me lo chiedi personalmente, voglio giocare con il Real", ha aggiunto l'ex giocatore della Roma. Questa sera è in programma il ritorno dell'altra semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Nella finale del 2018 vinta dai 'Blancos' proprio contro gli uomini di Klopp - a Kiev - l'egiziano si era infortunato al 26' dopo un contrasto di gioco con Sergio Ramos, che gli aveva causato un infortunio alla spalla sinistra.