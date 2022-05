Finale di Champions Liverpool-Real Madrid, quando si gioca: data e stadio

ROMA - Sarà Liverpool-Real Madrid la finale della Champions League 2021-22. La formazione di Carlo Ancelotti ha raggiunto i Reds di Jurgen Klopp nell'ultimo atto del torneo dopo aver eliminato il Manchester City, battuto 3-1 stasera nella seconda semifinale (all'andata i ragazzi di Guardiola avevano vinto 4-3). Ieri il Liverpool si era sbarazzato del Villarreal, imponendosi in rimonta per 3-2, dopo aver vinto la settimana scorsa per 2-0. La finale della Champions è in programma allo Stade de France di Saint-Denis, alle porte di Parigi, il 28 maggio con fischio d'inizio fissato alle ore 21. Formalmente sarà il Liverpool a giocare in casa, come da tabellone già stabilito con il sorteggio del 18 marzo per quarti di finale e semifinali. In caso di parità sono previsti i tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore.