Real, il segreto di Ancelotti: "Un video con tutte le nostre rimonte"

MADRID (Spagna) - Sarà la quinta finale di Champions League per Carlo Ancelotti, sempre più nella leggenda grazie all'impresa sul Manchester City che permette al tecnico italiano di superare Lippi, Ferguson e Klopp (prossimo avversario a Parigi), che hanno raggiunto 4 finali in carriera. Dopo il 3-1 su Guardiola al Bernabeu, che permette ai Blancos di ribaltare il 4-3 dell'andata, Ancelotti commenta così, ridendo: "Non ci credevate eh? Ci credevano in pochi, gli unici erano i giocatori. questo stadio è magico, lo sa il Psg, lo sa il Chelsea e poi l'attaccamento di questi ragazzi a questa maglia è straordinario". Una gara incredibile quella della semifinale di ritorno con due reti a ridosso del 90' che hanno permesso ai padroni di casa di allungare la gara ai supplementari dove è stato poi decisivo il solito Benzema. Ancelotti, visibilmente emozionato, svela anche un segreto di un'altra notte magica europea per il suo Real: "Abbiamo visto un video di tutte le rimonte che abbiamo fatto in questa stagione, che sono otto, che si è concluso con "ne manca una" e l'abbiamo raggiunta".