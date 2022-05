City, tifosi contro Guardiola e De Bruyne: "Altra stagione buttata"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Real Madrid ha battuto il Manchester City in semifinale e ha raggiunto il Liverpool in finale di Champions League. Per il City si tratta di una clamorosa eliminazione, arrivata prima con due gol a tempo scaduto con la doppietta di Rodrygo al 90' e al 91' e poi con il rigore trasformato da Benzema ai supplementari: una grande delusione per Guardiola e la sua squadra. E anche per tutti i tifosi della formazione di Manchester che si sono scatenati sui social network dopo il ko a Madrid. I sostenitori del City, infatti, hanno sfogato soprattutto su Twitter la loro frustrazione, criticando in modo particolare il tecnico spagnolo e De Bruyne .

Manchester City, che critiche sui social

Un tifoso ha scritto: "Un'altra stagione buttata in Champions League, come abbiamo fatto a perderla con 2 gol in più? Molto deludente!". Un altro supporter ha aggiunto: "Alcuni di questi giocatori sono stati fenomenali per tutta la stagione ma oggi sono stati protagonisti di una prestazione terribile. Davvero tutti deludenti, anche Guardiola e De Bruyne.". "Il City ha buttato via una partita. Il Real non ha tirato in porta per 90 minuti. Poi, 2 gol in 2 minuti. Al City è mancata completamente la capacità di gestione del gioco .... 6 minuti dalla fine e concedi 2 reti..." è il messsagio di un altro sostenitore degli inglesi.