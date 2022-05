Guardiola, Champions maledetta dagli sciamani africani: "Non vincerà mai più"

Nessuno ci crede, tutti ne parlano. Dal 2018, ad ogni eliminazione di Pep Guardiola in Champions League, riaffiorano le parole decisamente poco amichevoli dell'agente di Yaya Touré, all'epoca in conflitto con l'allenatore spagnolo. E così, dopo la clamorosa e rocambolesca sconfitta subita dal suo Manchester City contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, costata appunto la finale, la particolare leggenda si arricchisce di un nuovo capitolo. Guardiola ha vinto l'ultima delle due Champions nel 2011, è stato eliminato per sei volte in semifinale (su nove gare disputate) e l'anno scorso ha perso in finale contro il Chelsea.