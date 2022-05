Grealish, oltre il danno la beffa: quell'"Hala Madrid" di 8 anni fa diventa virale

Per Jack Grealish non deve essere stata una notte semplice. Il calciatore del Manchester City, entrato al minuto 78 della sfida contro il Real Madrid, sul punteggio ancora di 1-0 per gli inglesi ha avuto un paio di occasioni per chiudere la contesa ma non è riuscito a trovare il bersaglio grosso. All'indomani dell'incredibile eliminazione, però, oltre il danno è arrivata anche la beffa: un suo tweet di 8 anni fa, infatti, è diventato virale, scatenando le ironie del web.