Retroscena Real-City: il pronostico segreto di Marcelo e Mariano

MADRID - La remuntada in pieno stile Real sul Manchester City, il capolavoro firmato ancora una volta da Ancelotti e l'accesso alla finale di Champions League non hanno solo rivelato il discorso segreto che il tecnico dei blancos ha tenuto nello spogliatoio prima di giocare contro Guardiola, ma ha anche scatenato la festa nella pancia del Bernabeu e scoperto un pronostico che nessuno conosceva, quello di Marcelo e Mariano Diaz .

La scommessa vinta di Marcelo e Mariano Diaz

Sui social il Real Madrid ha postato un video in cui mostra come la squadra ha festeggiato la vittoria sul City e a un certo punto spuntano Marcelo e Mariano Diaz che tirano fuori un foglietto, sul quale appare il loro pronostico scritto a penna: 3-1. Risultato preso, come veggenti. "Prima della partita abbiamo fatto una scommessa e abbiamo vinto", spiega Marcelo. Il Real ci ha sempre creduto.