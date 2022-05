Superlega, Ceferin: “Juve, Real e Barcellona? Che giochino tra loro"

Il quotidiano spagnolo As ha intervistato il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin , e naturalmente gran parte delle domande sono state sulla Superlega , capitolo sempre aperto e che vede tuttora dentro il progetto Juve, Barcellona e Real Madrid . Ceferin ha confermato la sua ostilità e il suo no alla competizione, aggiungendo che ci potrebbero effettivamente essere sanzioni per le tre ribelli.

Ceferin: “Superlega non esiste più, rovinerebbe il calcio”

Ed eccolo il Ceferin-pensiero sulla Superlega: “Questo progetto, di cui sono abbastanza stanco di parlare perché non esiste più, rovinerebbe assolutamente il calcio. Quando ho visto la reazione dei tifosi inglesi, sono rimasto colpito. I tifosi di Francia e Germania non hanno dovuto fare nulla perché i loro club non hanno partecipato. E sono rimasto un po' sorpreso dalla tiepida reazione delle persone in Spagna e in Italia, anche se la capisco. A volte queste cose vanno un po' più lentamente in alcuni paesi, e poiché le squadre italiane e l'Atletico Madrid hanno rapidamente abbandonato il progetto, non c'era abbastanza tempo per avere una reazione più forte. Sono rimasto sorpreso dalla mancanza di reazione dei tifosi del Barcellona, che ho sempre considerato un club popolare”.

Ceferin: “Il calcio è solo per i ricchi? E' una sciocchezza”

Il ricordo dei giorni in cui è esplosa la bolla Superlega: “È stato tutto molto stressante per due o tre giorni. Era sorprendente che le stesse persone che avevano all'unanimità sostenuto qualcosa, avessero già firmato per il contrario. Ma in un certo senso, ero contento che fosse successo perché era nell'aria. Quando finalmente è uscito, abbiamo finito una volta per tutte con questa sciocchezza che il calcio si può comprare, che il calcio è solo per le élite, solo per i ricchi. Che non accadrà mai. Mi hanno avvertito che le stesse persone hanno ucciso il basket, ma ho detto loro: "Il basket non è il calcio. Non sarà mai il calcio".Il calcio fa parte della nostra storia. Fa parte delle nostre tradizioni. Fa parte di noi. Non potremmo mai avere i prezzi dei biglietti per la Champions più cari di adesso. O per quanto siano costosi per il Super Bowl, per esempio, anche se la Champions è un evento più grande. Questo perché il calcio è di tutti i tifosi e nessuno dovrebbe toglierglielo”.

Ceferin: “Possono crearsi la loro Uefa, il nostro non è un monopolio”

Non ci sono stati dialoghi ulteriori tra Ceferin e Real, Barça e Juve: “Non mi hanno chiamato. Quando fai qualcosa del genere, ha più senso che ti avvicini tu a noi che il contrario. Ma non l'hanno mai fatto. L'unico saluto che la Uefa ha ricevuto da loro è arrivato dai campi, perché hanno cercato di sfidarci ovunque. Non abbiamo mai detto che non potessero giocare la propria competizione, perché possono farlo se vogliono. Ma è divertente che questi siano stati i club che si sono iscritti per primi in Champions League. Se giocano altri tornei, non possono giocare nelle nostre competizioni. Il nostro non è un monopolio. Possono creare la propria Uefa e fare ciò che pensano sia giusto. Ho mostrato loro molto rispetto in passato. Non voglio parlare del presidente della Juve, ma il mio rapporto con lui è stato molto aperto e onesto. Non l'ho mai detto prima, ma ho invitato il presidente del Madrid, Florentino Pérez, a Nyon prima che accadesse tutto per parlare di gare future. Ha cancellato l'incontro con un messaggio di testo solo 24 ore prima a causa di "un evento legato al basket". Con Bartomeu non ho mai parlato. In un certo senso, stava già lasciando il club”.

“Tutti hanno avuto la possibilità di parlare e non siamo mai stati invadenti o arroganti. L'annuncio di quel progetto è stato un atto di incredibile arroganza da parte loro, ed è probabilmente per questo che non vogliono comunicare con la Uefa. Ma questo non ha mai influenzato il modo in cui li trattiamo nei nostri tornei. Lo si vede nei loro successi: il Real Madrid giocherà la finale di Champions League e il Barça la Champions League femminile. Questo è un chiaro segno che le nostre competizioni sono sane, giuste e corrette”.

Ceferin; “Rapporti con Real, Barça e Juve solo formali”

Continua il presidente della Uefa: “Con Real, Barça e Juve abbiamo solo rapporti formali, come facciamo con tutti i club che giocano nelle nostre competizioni. Ma non trascinerei i club in questo discorso perché sono molto più grandi dei loro presidenti, come la Uefa è più grande del suo presidente. Le relazioni personali non esistono. Loro comunicano solo attraverso le aule dei tribunali e spetta ai nostri avvocati occuparsene”.

Ceferin: “Sanzioni possibilità reale”

Dopo la sentenza del tribunale mercantile di Madrid che ha rovesciato il verdetto di primo grado, tornano d'attualità le sanzioni per le tre fondatrici della Superlega: “È possibile. Ma vediamo cosa succede. Siamo felici che l'ingiunzione sia finalmente arrivata. Sono rimasto sorpreso dal comportamento del giudice precedente: non ci è stata nemmeno offerta un'udienza. Mi fido delle autorità e dei tribunali spagnoli. Vediamo cosa succede”. Le tre grandi fuori dalle competizioni Uefa sarebbero però una grossa perdita: “La cosa più importante per la Uefa è dimostrare che le regole sono le stesse per tutti. Nel momento in cui avremo regole diverse per squadre grandi e piccole, possiamo chiudere la porta. E penso che questa sia la cosa più importante: tutti devono rispettare le regole e tutti devono rispettare gli altri. Dei 247 membri dell'Eca, 244 club sono dalla nostra parte, il che significa qualcosa”.

Ceferin: “Possono farsi il loro torneo in qualsiasi stagione vogliano”

Ribadisce Ceferin: “Tra di loro possono giocare in estate, inverno, autunno o primavera. Possono giocare quando vogliono e non mi interessa se lo fanno. Possono anche giocare il torneo ribelle e non la Champions se vogliono. Non mi dispiace. Devono pensare che siamo più concentrati su di loro che su di noi? Credetemi, non lo è. Se ti senti così importante che tutto ruota intorno a te, qualcosa non va. Nel calcio tutto ruota intorno alla palla”.

Ceferin: “Noi non siamo un monopolio, lo dimostreremo”

Si attende anche la decisione della Corte europea: “In primo luogo, sono assolutamente certo che non abbiamo il monopolio. Tutti possono scegliere di essere membri Uefa: le federazioni nazionali possono scegliere di esserlo o meno, i club possono scegliere di giocare o meno le nostre competizioni e possono scegliere di giocare le proprie. Non vedo nessuno dire il contrario. I tifosi sono chiaramente dalla nostra parte. L'intera famiglia del calcio, forse per la prima volta nella storia, si è opposta: club, federazioni nazionali, leghe, FIFPro, giocatori, allenatori, autorità europee e governi. Capiamo tutti cosa significa il modello sportivo europeo e il calcio europeo è così forte grazie ad esso. Nessuno di questi club ribelli ha una squadra piena di giocatori del proprio paese, né una squadra piena di giocatori cresciuti nelle loro categorie inferiori. Senza competizioni aperte, il calcio scomparirebbe. Ci tengo troppo al calcio e amerò sempre questo gioco. Spero che tutti la pensino allo stesso modo riguardo a questo bellissimo sport. So che sentirò lo stesso anche tra 30 anni”.