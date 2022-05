Champions, la Uefa conferma: finale 2023 a Instabul

VIENNA - La finale della Champions League 2022/23 si giocherà allo stadio Ataturk di Istanbul. Lo ha definitvamente stabilito il comitato Competizioni dell'Uefa, riunitosi oggi a Vienna in occasione del Congresso dell'ente europeo del calcio. Per quanto riguarda l'Europa League, l'ultimo atto si disputerà a Budapest, alla Puskas Arena. La finale della Conference League si giocherà nella casa dello Slavia Praga, all'Eden Arena. La finale di Champions donne 2023 si giocherà invece nel Psv Stadion di Eindhoven.